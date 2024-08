Vídeo: homem leva cobra a hospital após ser picado pelo animal no litoral de São Paulo

Um homem, de 58 anos, levou uma cobra a um hospital após ser picado por ela na mão direita. O caso aconteceu no dia 5 deste mês, em Guarujá, município da Baixada Santista.

De acordo com a prefeitura do município, o paciente chegou à Unidade de Pronto Atendimento do Perequê por volta das 15h e segurava o animal em uma sacola plástica. Veja:

Em nota, a prefeitura afirmou que o homem teria relatado que estava trabalhando, quando percebeu a presença do animal e, no mesmo momento, tentou retirar o réptil do local, mas foi picado.

O homem esclareceu que como não sabia a espécie da serpente, levou o animal até a unidade de saúde, para que o médico identificasse e aplicasse o soro adequado para o tratamento. Na unidade, ele foi medicado e, posteriormente, encaminhado ao Hospital Santo Amaro (HSA).

A Guarda Civil Municipal (GCM) e o Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) foram acionados para recolher a jararaca, que foi solta no Morro da Barra, próximo ao bairro Santa Cruz dos Navegantes, também em Guarujá.