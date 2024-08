Noivo de Mailza elogia Lei Maria da Penha e diz que vai provar inocência no caso de agressão

O assessor parlamentar Madson Cameli, que também é noivo da vice-governadora do Acre, Mailza Assis, indiciado por lesão corporal e violência psicológica contra a ex-mulher Melissa Cameli, disse ao ac24horas, por meio do advogado Marcus Venicius Nunes da Silva, que vai provar sua inocência no caso.

“A verdade será apurada nos devidos foros, e confiamos plenamente que os fatos serão esclarecidos, restabelecendo a justiça e a honra do nosso cliente.É essencial lembrar que nosso sistema jurídico é baseado no princípio da presunção de inocência. Isso significa que toda pessoa acusada tem o direito de ser considerada inocente até que se prove o contrário, dentro do devido processo legal. Reafirmamos que Madson de Castro Cameli está comprometido com a verdade e com o processo legal, e temos plena confiança de que os fatos serão esclarecidos em tempo oportuno, assegurando que a justiça prevaleça”, pontua a Nota.

Madson, que é acusado de bater na esposa grávida, elogia a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres contra a violência doméstica. Diz que a ex age por vingança por ele estar noivo da vice-governadora Mailza.

“A Lei Maria da Penha foi criada para proteger e amparar as vítimas reais de violência doméstica, e não para ser utilizada como instrumento de vingança. Seguiremos colaborando com as autoridades competentes para que a verdade seja plenamente apurada e a justiça feita. A Lei Maria da Penha é uma conquista histórica e essencial na proteção das mulheres contra abusos e violência. O respeito a essa lei é inegociável, e todas as denúncias devem ser apuradas com rigor e seriedade. Contudo, neste caso específico, as alegações surgiram em um contexto de término de relacionamento, onde há indícios claros de que a acusação foi motivada por sentimento de vingança e insatisfação com o novo relacionamento do ex-companheiro. As alegações, ainda, revelam, infelizmente, um contexto político, dado que Madson é noivo da vice-governadora”, enfatiza a nota.

Procurada por meio de sua assessoria de imprensa, a vice-governadora Mailza Assis ainda não se pronunciou sobre a acusação contra o noivo.