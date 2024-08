Militante pede expulsão do noivo de Mailza do PDT após indiciamento por agredir ex-esposa

A nutricionista Edilamar Marques, representante do PDT em Cruzeiro do Sul, usou as redes sociais para se posicionar sobre as acusações de violência física e psicológica que Madson Cameli, noivo da vice-governador do Acre, Mailza Assis, teria supostamente praticado contra sua ex-esposa Melissa Sampaio. Além de um inquérito policial, aberto após o registro de um Boletim de Ocorrência pela vítima, um vídeo onde Madson pede desculpas por uma agressão foram divulgados nos últimos dias.

Edilamar fez um duro posicionamento onde chamou Madson de covarde e prestou solidariedade à Melissa. “Hoje, todas nós somos Melissa. Eu tomei conhecimento que Melissa foi agredida por Madson Cameli, atual noivo da nossa vice. Eu represento o PDT feminino em Cruzeiro do Sul e quantas Melissas não tem hoje em Cruzeiro do Sul? Quantas mulheres não foram ou não são agredidas? Ela relata que muitas das vezes, por ele ser praticantes de jiu-jitsu, ele dava mata-leão. Covarde, Madson Cameli, você é um covarde, você e todos que batem mulher do céu são covardes.

Representante pede expulsão de Madson Cameli do PDT

Em parte do vídeo, Edilamar, que também é cândida à vereadora em Cruzeiro do Sul, se dirigiu diretamente ao presidente da sigla no Acre, o deputado estadual licenciado e atual secretário de Agricultura, Tchê, pedindo a expulsão de Madson Cameli do partido. “Seu Tchê, agora é um pedido não de uma candidata, mas de uma mulher, expulse Madson Cameli do PDT. Um homem desse não merece carregar o nome do PDT, não merece fazer parte da nossa sigla, o PDT não é de acordo com esse tipo de baixaria. Nós não trabalhamos a partir desse ponto”, afirmou.

Edilamar também falou ao deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, já que Cameli é nomeado no gabinete do parlamentar e pediu sua exoneração.

“Eu quero pedir muito encarecidamente que o nosso deputado, um homem que eu respeito, que tem mais autoestima, Clodoaldo, tire esse homem do seu gabinete. Ele também não representa o senhor, o senhor é um homem muito importante, um homem de uma índole boa, sabemos que o senhor é muito correto em tudo que faz”, afirmou.

Veja o vídeo: