CBF define data da convocação da Seleção para Eliminatórias da Copa do Mundo

Na próxima sexta-feira (23), a Seleção Brasileira será convocada para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O anúncio dos jogadores que vão vestir a Amarelinha acontecerá às 11h30 (de Brasília).

Essa será a primeira convocação de Dorival Jr., depois de um mês e meio da eliminação na Copa América para o Uruguai nos EUA.

A lista, como de costume, deve conter 23 jogadores.

O Brasil volta a jogar no início de setembro para dois confrontos válidos pelas Eliminatórias da Copa de 2026. No dia 6 de setembro, a Seleção pega o Equador no Couto Pereira, em Curitiba. Quatro dias depois, no dia 10, a equipe de Dorival visita o Paraguai no Defensores del Chaco, em Assunção. O Brasil ocupa a sexta posição na tabela com 7 pontos.

Data Fifa

• Período de jogos das seleções: 02 a 10 de setembro

• Brasil x Equador: 06 de setembro em Curitiba

• Paraguai x Brasil: 10 de setembro em Assunção