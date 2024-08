Apaixonada, Mailza adota postura neutra sobre Madson e reforça ”defesa da pessoa humana”

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis (Progressistas), emitiu uma nota de esclarecimento nesta quinta-feira (22) após o indiciamento de seu noivo, Madson de Castro Cameli, por violência doméstica contra sua ex-esposa, Melissa da Silva Sampaio. Madson, que é assessor parlamentar, foi acusado de lesão corporal e violência psicológica contra Melissa, com quem foi casado por sete anos e tem um filho.

Num primeiro momento, a nota foi publicada com os comentários desativados no Instagram. Minutos depois, a publicação reativou a opção de comentários aos internautas.

Em sua manifestação, Mailza destaca os valores e princípios que guiam sua trajetória, afirmando que foram transmitidos por mulheres fortes de sua família, como sua avó e sua mãe. “Tenho me esforçado ao longo da vida, inclusive pública, para honrar esses ensinamentos”, afirmou.

A vice-governadora reforça seu compromisso com a defesa das mulheres, ressaltando que sua atuação política, desde seu mandato como senadora, é marcada pelo apoio e combate à violência contra as mulheres. “Me solidarizo com todas as mulheres que são desrespeitadas e tenho demonstrado isso nas minhas ações”, declarou.

Mailza também destaca o respeito à liberdade de expressão e aos direitos humanos, enfatizando que acompanha com seriedade o caso noticiado pela mídia acreana. “Sigo trabalhando, respeitando as prerrogativas legais das autoridades competentes no tocante à investigação deste caso”, concluiu.

Em um vídeo divulgado pelo ac24horas, Madson aparece pedindo desculpas a ex-mulher por uma agressão, após ter negado praticado tal ato.

O caso veio à tona na quarta-feira, 21 de agosto de 2024, quando o ac24horas teve acesso ao inquérito policial nº 1519/2024, que contém evidências das agressões, incluindo fotografias e vídeos. Melissa Sampaio, a vítima, conversou com a reportagem e detalhou os episódios de violência.

Veja a nota na íntegra:

Amigos,

Minha trajetória como mulher tem princípios e valores incutidos por mulheres fortes como a minha avó e minha mãe. Tenho me esforçado ao longo da vida, inclusive pública, para honrar esses ensinamentos.