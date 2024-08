Marcus toma café com bodó no Vila Acre e recebe elogio: “ele que me ajudou”

O candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) começou o dia nesta quinta-feira, 22, na Vila Acre, no Segundo Distrito, onde foi recebido por Dona Célia, proprietária do Lanche Deus é Fiel. Durante a visita, Marcus Alexandre tomou um café reforçado com pão, manteiga e bodó, preparando-se para as agendas de campanha ao longo do dia.

Durante o encontro, Dona Célia demonstrou sua gratidão por Marcus Alexandre, que há mais de 15 anos, quando ainda trabalhava no Deracre, concedeu a licença que permitiu a comerciante exercer suas vendas na beira da rodovia. Em reconhecimento, Dona Célia fez questão de abraçá-lo calorosamente.

Marcus Alexandre, em entrevista ao *ac24horas*, expressou sua alegria em rever antigos amigos como Dona Célia e destacou a importância de ouvir as sugestões dos moradores para um eventual mandato. “Estamos aqui no 2º Distrito, na região da Vila Acre, Vila da Amizade e Bom Jesus. O café da manhã foi com a querida amiga Dona Célia, de longa data. Vim tomar um café, conversar com ela e ouvir as sugestões que ela e os moradores têm para essa região tão especial da nossa cidade. Quero deixar meu bom dia e dizer que hoje seguimos com a campanha, com a Casa 15, caminhadas, bandeiraços e várias reuniões. A campanha está muito animada,” declarou o candidato.

Mauricélia Neri da Silva, conhecida como Dona Célia, expressou sua gratidão pelo apoio que recebeu de Marcus Alexandre no início de sua jornada como comerciante. “Eu conheci ele quando comecei esse trabalho. Ele veio até minha casa, me deu apoio jurídico e perguntou se era ali que eu queria trabalhar. Eu disse que sim, e assim começamos. Foi difícil, mas graças a Deus, com muita persistência, estou aqui até hoje. Foi ele que me ajudou, e graças a Deus tudo deu certo,” afirmou Mauricélia.