Operação da Polícia Federal mira tráfico de drogas e falsificação de documentos no Acre

A Polícia Federal no Acre deflagrou nesta quinta-feira (22), a Operação Neonatus, voltada à repressão de organização criminosa atuante no estado do Acre. A ação cumpriu mandados em 3 municípios acreanos e em outros 3 estados.

Após investigação policial, identificou-se que a organização criminosa era responsável por tráfico de drogas local e interestadual (principalmente para os estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba), além de um esquema de falsificação de documentos públicos e mascaramento de bens e valores advindos de atividades criminosas.

Estão sendo cumpridos 36 mandados judiciais em cidades do Acre (Rio Branco, Epitaciolândia e Assis Brasil), Rio Grande do Norte (Natal e Extremoz), Pernambuco (Jaboatão dos Guararapes) e São Paulo (Capital). Os mandados são referentes a 18 de busca e apreensão, 14 de prisão preventiva, um de prisão para cumprimento de pena, três de sequestro de bens, além da determinação judicial de bloqueio de valores em conta dos investigados em valores que alcançam cerca de R$ 3,3 milhões.

Os envolvidos poderão responder, cada um na medida da sua culpabilidade, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro.

Fonte: Comunicação Social da PF no Acre.