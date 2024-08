Colégio Militar Dom Pedro II abre 135 vagas no ensino fundamental II e médio

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes, publicou nesta quinta-feira (22) o edital que abre as normas para o ingresso de novos alunos no Colégio Militar Estadual Dom Pedro II para o ano letivo de 2025. O edital oferece 120 vagas para o 6º ano do ensino fundamental II e 15 vagas para o 1ª ano do ensino médio.

Segundo o edital, metade das vagas em ambos os níveis de ensino será reservada para dependentes de militares estaduais do Acre. As vagas remanescentes serão preenchidas por candidatos da comunidade civil.

Para concorrer às vagas do 6º ano do Ensino Fundamental II, os candidatos devem ter completado ou estar cursando o 5º ano do Ensino Fundamental I e ter entre 10 e 12 anos até 31 de março de 2025. Para a 1ª série do Ensino Médio, os candidatos devem estar cursando ou ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental II, com idade entre 14 e 16 anos até a mesma data. Os candidatos também não podem ter sido excluídos disciplinarmente de qualquer escola e devem possuir documentação oficial, incluindo CPF e documento de identificação com foto recente.

As inscrições estarão abertas de 7 a 10 de outubro de 2024 e poderão ser realizadas online ou presencialmente no Colégio Militar Estadual Dom Pedro II, localizado no Loteamento Santo Afonso, em Rio Branco (AC).

O processo seletivo será composto por três fases: inscrição, sorteio público e avaliação escrita. O sorteio público, que será realizado em 12 de outubro de 2024, selecionará o dobro do número de vagas disponíveis. A primeira sessão do sorteio será destinada aos dependentes de militares estaduais, seguida pelo sorteio dos candidatos da comunidade civil.

Os candidatos selecionados participarão de uma avaliação escrita no dia 3 de novembro de 2024, nas dependências do colégio. A prova, com conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, determinará a classificação final para preenchimento das vagas.

O edital também prevê a reserva de 3% das vagas para candidatos com deficiência, que deverão ser alocados de acordo com sua classificação na avaliação escrita. Cada sala poderá receber até três alunos com deficiência, conforme o regimento interno da escola.

Os resultados dos sorteios serão divulgados em 14 de outubro de 2024 no colégio e no Diário Oficial do Estado, previsto para 18 de outubro de 2024. A lista final dos aprovados, após a avaliação escrita, será disponibilizada conforme a classificação decrescente das notas.