Após ser cobrado por expulsão, Tchê diz que Madson não faz mais parte do PDT

O deputado estadual licenciado, atual secretário estadual de Agricultura e presidente regional do PDT, Luiz Tchê, declarou ao ac24horas na manhã desta quinta-feira, 22, que não há um posicionamento do partido pelo fato de Madson não fazer mais parte da sigla desde o último mês de março.

A afirmação veio após após o PDT ser cobrado pela representante do partido em Cruzeiro do Sul, Edilamar Marques, pela expulsão do noivo da vice-governadora do Acre, Madson Cameli, acusado de agressão física e psicológica pela sua ex-esposa Melissa Sampaio.

“Nós não vamos nos posicionar neste caso, porque Madson não faz mais parte dos quadros do PDT no Acre. Ele mesmo, no mês de março, apresentou um pedido de desfiliação do nosso partido. O que pode ter ocorrerido é que a lista de filiados no Tribunal Regional Eleitoral ainda não foi atualizada e ainda possa constar o nome dele, mas não faz mais parte dos nossos quadros”, disse o presidente regional da sigla.