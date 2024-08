Vidente diz que previu queda de avião no interior de São Paulo

O vidente Valter Silva Ferreira, conhecido como Valter Arauto, administrador do grupo “Orákulo do Arauto” no Facebook, garante que fez uma previsão no ano passado sobre um grande desastre aéreo. Embora tenha errado na quantidade exata de vítimas, sua previsão mencionava um acidente envolvendo o aeroporto de Guarulhos.

De acordo com a Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, a aeronave envolvida no acidente era um turboélice modelo ATR-72, que partiu de Cascavel (PR) às 11h58 com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP).

Segundo Arauto, em fevereiro de 2023, previu um desastre aéreo com 52 mortes e mencionou o aeroporto de Guarulhos como parte do ocorrido.

Ele também afirmou que o acidente geraria 320 pautas e 529 fotografias, destacando a tragédia que marcaria o evento.