Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão. Sportv e Premiere transmitem a partida, e o ge acompanha em Tempo Real.

O Vasco vem da classificação na Copa do Brasil contra o Atlético-GO. Após uma sequência ruim na temporada, o time se recuperou na última partida em São Januário e chegou às quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o clube tenta voltar aos trilhos no Brasileirão, competição na qual não vence há três rodadas.

O Fluminense é o atual 17º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. Tem um ponto a menos que o Internacional, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Nesta semana, o Tricolor se despediu da Copa do Brasil ao ser eliminado pelo Juventude.

Transmissão

Sportv e Premiere transmitem. Você pode acessar/assistir no ge.globo e no globoplay.

O ge acompanha em Tempo Real, com vídeos dos principais lances.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Vasco – Técnico: Rafael Paiva

Na última rodada, Rafael Paiva poupou alguns titulares contra o Bragantino, tendo em vista o jogo decisivo contra o Atlético-GO na Copa do Brasil. Com a classificação, a equipe volta o foco para o Brasileirão, e, por isso, o treinador usará força máxima no clássico.

Apesar de ter sentido um desconforto contra na terça-feira, Lucas Piton não deve ser problema para o clássico. O lateral-esquerdo continuará sendo avaliado até horas antes da partida. O zagueiro João Victor deve ser novidade na lista de relacionados, depois de um mês afastado por lesão. A tendência é que Rafael Paiva repita o time que venceu o Atlético-GO na terça-feira.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo (João Victor) e Lucas Piton (Victor Luís); Sforza, Hugo Moura, Mateus Carvalho; Adson, Payet e Vegetti.

Quem está fora: Coutinho, Alex Teixeira, Jair, Paulinho e Guilherme Estrella (departamento médico);

Pendurados: Adson, João Victor, Victor Luís, Hugo Moura, Praxedes, David e Rossi.

Fluminense – Técnico: Mano Menezes

O último treino do Fluminense antes de enfrentar o Vasco veio acompanhado de uma notícia ruim: o meia Kevin Serna será desfalque no clássico. Por causa disso, o técnico Mano Menezes terá que mudar o ataque da equipe. Porém, também pode contar com alguns retornos.

Sobre o setor ofensivo, a ausência de Serna faz com que Mano tenha uma questão para resolver. Se optar por não mexer na estrutura tática da equipe, a opção imediata é o atacante Keno. Porém, caso faça alterações, o favorito para conseguir a vaga é o volante Lima.

Mano também pode ter dois reforços: os volantes Facundo Bernal, que foi regularizado no BID e pode ser relacionado, e Nonato, que se recupera de uma torção no tornozelo. Mesmo no gramado sintético, a tendência é que Thiago Silva siga como titular.

Escalação provável: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; André, Martinelli, Ganso; Lima (Keno), Arias e Kauã Elias.

Quem está fora: Serna (incômodo na panturrilha), Marcelo (lesão muscular).

Pendurados: Felipe Melo, Jhon Arias, Marquinhos, Martinelli, Ganso, Samuel Xavier, Diogo Barbosa e Mano Menezes.

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Assistente 2: Michael Stanslau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)