Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido, ao vivo, pela Globo (para MG) e pelo Premiere (para todo o Brasil).

Onde assistir

Tempo real: o ge acompanha lance a lance com vídeos exclusivos.

Transmissão: Globo (para MG) e Premiere (para todo o Brasil).

A partida deste sábado terá somente a presença de torcedores do Cruzeiro no Gigante da Pampulha. No começo do ano, os dirigentes dos dois clubes acertaram que os clássicos, até o fim de 2025, vão contar apenas com a torcida do time mandante no estádio onde o jogo for disputado.

O Cruzeiro busca se recuperar no Brasileirão. O time de Fernando Seabra vem de derrota para o Fortaleza, em Cariacica, a primeira do clube como mandante no campeonato, apesar de o jogo ter sido no Espírito Santo. Jogando no Mineirão, a Raposa tem 100% de aproveitamento na competição.

O Atlético chega embalado após vencer o CRB por 3 a 0, resultado que classificou o time para as quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o Galo tenta reagir depois de perder para o Criciúma, em Santa Catarina, na última rodada.

Escalações prováveis

Cruzeiro – técnico Fernando Seabra

O treinador cruzeirense tem o desfalque de João Marcelo, titular absoluto na zaga, por conta de suspensão. O substituto natural é Lucas Villalba, que também atua pelo lado esquerdo do setor. William, que teve presença sob dúvida por conta de incômodo no joelho esquerdo, está confirmado na partida.

Time provável: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

Quem está fora: João Marcelo (suspenso) e Gabriel Veron (em transição após lesão na coxa)

Pendurados: Kaiki, Lucas Romero, Matheus Pereira, Rafa Silva, Ramiro, Vitinho e William

Atlético-MG – técnico: Gabriel Milito

A principal dúvida no time do Atlético para iniciar o clássico está no ataque. Deyverson, recém-contratado, está regularizado e à disposição de Milito. Ele tem chances de ser o escolhido para ocupar a vaga de Hulk, que está lesionado. A disputa pela vaga é com Cadu. O atacante Paulinho, que havia sido suspenso por dois jogos pelo STJD, conseguiu efeito até julgamento do recurso e está livre para enfrentar o Cruzeiro neste sábado.

Time provável: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Alonso e Arana; Otávio, Alan Franco, Scarpa e Bernard; Paulinho e Cadu (Deyverson)

Quem está fora: Vargas e Hulk (lesionados)

Pendurados: Gabriel Milito, Hulk, Igor Rabello, Junior Alonso, Paulinho, Rômulo e Saravia

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Assistente 2: Evandro De Melo Lima (SP)

VAR: Wagner Reway (ES)

Quarto árbitro: Vinícius Goncalves Dias Araújo (SP)