Fortaleza x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (10), o Fortaleza enfrentará o Criciúma em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em lados opostos na tabela, o Leão briga pelo G4, enquanto o time catarinense quer se manter afastado do Z4. A partida será no Estádio do Castelão.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partida ao vivo.

Como chega o Fortaleza

Em ótima fase, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda é o terceiro colocado, somando 39 pontos em 20 jogos. O time tem 11 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas, com um aproveitamento de 65%. Assim, está apenas quatro pontos atrás do Botafogo, que lidera o Brasileirão.

Lucero – atacante do Fortaleza, é a esperança de gols do Leão – Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Como chega o Criciúma

O técnico Claudio Tencati realizou treinos com portões fechados, pois pretende manter o time em segredo até o horário da partida. A dúvida está no meio de campo, com a possibilidade de Marquinhos Gabriel começar o duelo.

Comissão técnica do Criciúma — Foto: João Vitor Pereira/ Criciúma E.C.

FORTALEZA X CRICIÚMA

Série A – 2024 – 22ª rodada

Data e horário: 09/8/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Castelão (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Lucas Sasha e Pochettino (Kervin Andrade); Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Higor Meritão, Newton, Marquinhos Gabriel e Marcelo Hermes; Bolasie e Allano. Técnico: Claudio Tencati

Árbitro: Kléber Ariel Gonçalves da Silva (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)