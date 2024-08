Para militância, Bocalom diz que conta com reconhecimento de seu trabalho para reeleição

O candidato à reeleição para a prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (PL) participou na noite desta sexta-feira (9) de um evento com cerca de 200 apoiadores num restaurante de Rio Branco, acompanhado de seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), e do deputado federal Eduardo Velloso (UB).

No evento, que aconteceu na churrascaria Sabor do Sul, no Parque da Maternidade, Bocalom prestou contas de seu mandato e que conta com o reconhecimento da população para sua reeleição. “As coisas estão andando, andando muito bem e tenho fé em Deus que a população vai reconhecer todo o trabalho que a gente já realizou”, disse ele ao ac24horas.