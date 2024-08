No Acre, 0,39% da população é consumidora de streaming

Assistir a séries, filmes e novelas sob demanda já faz parte da rotina dos brasileiros, modalidades impulsionadas por meio dos chamados de “serviços de streaming”, ou seja, plataformas on-line de transmissão de conteúdo em áudio e vídeo. Numa base composta por 186,4 milhões de CPFs, 12,8% foram identificados como consumidores dessas ferramentas, aproximadamente 23,8 milhões de brasileiros. No Acre, 0,39% da população — ou ao menos 3,5 mil pessoas — são potenciais consumidores desse serviço.

Os dados são da pesquisa inédita realizada pela Serasa Experian, datatech líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude.

“A ascensão dos serviços de streaming no Brasil reflete uma mudança cultural significativa, em que a conveniência e a personalização do conteúdo são altamente valorizadas pelos consumidores. Entender o comportamento desses consumidores ajuda o mercado não só a entender que tipo de conteúdo agrada esse público, mas também a direcionar campanhas de vendas e marketing customizadas de acordo com suas preferências. Para as empresas que tem esse tipo de consumidor como público-alvo, contar com ferramentas acuradas que otimizam o direcionamento de campanhas de vendas e marketing para essa audiência é um diferencial competitivo, uma vez que a estratégia auxilia as empresas a alcançarem o grupo de pessoas que mais importa para elas: aqueles mais propensos a converter”, explica a diretora de Marketing Services da Serasa Experian, Isabela Torres.

O estudo mostrou, ainda, que 34,3% dos consumidores de streaming no país têm Score de Crédito acima de 751. Essa faixa de pontuação considera os bons-pagadores e que podem aproveitar as melhores condições de empréstimos e financiamentos do mercado.