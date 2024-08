Sábado terá tempo frio, ventos intensos e noite gelada no Acre

A chegada de uma forte onda de frio polar deixa o tempo frio e ventilado, com noites “geladas”, neste sábado, 10, no Acre, Rondônia, sudeste, sul e sudoeste do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva no Peru. As informações são do portal O Tempo Aqui.

No leste e sul do Acre, nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, a incursão de ar polar trará tempo frio e seco, com ventos intensos e noites frias. Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar mínima varia entre 35% e 45% durante a tarde, e a máxima, entre 75% e 85% ao amanhecer. Os ventos soprarão de forma ininterrupta, entre fracos e moderados, com fortes rajadas vindas do sudeste.

No centro e oeste do estado, nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o ar polar deixará o tempo frio, seco e ventilado, com noites frias. Há baixa probabilidade de chuvas fracas e pontuais. A umidade relativa do ar mínima varia entre 50% e 60% durante a tarde, e a máxima, entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos soprarão de forma contínua, entre fracos e moderados, com rajadas vindas do sudeste.

Previsão de Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 12°C e 14°C, máximas entre 24°C e 26°C;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 12°C e 14°C, máximas entre 24°C e 26°C;

– Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 13°C e 15°C, máximas entre 25°C e 27°C;

– Sena Madureira e Manuel Urbano: mínimas entre 14°C e 16°C, máximas entre 25°C e 27°C;

– Tarauacá e Feijó: mínimas entre 15°C e 17°C, máximas entre 26°C e 28°C;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 17°C e 19°C, máximas entre 25°C e 27°C;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 17°C e 19°C, máximas entre 25°C e 27°C.