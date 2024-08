Venda de veículos usados cresce 22% e mantém alta no mercado do Acre

A atualização do boletim mensal da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) mostra que as vendas de veículos usados cresceram 22,2% na comparação com o mês de julho deste ano no Acre. Assim, o Estado segue com o mercado de usadões bastante aquecido, já que, no mês anterior houve crescimento de 27,6% no setor. Em julho, foram negociados 3.839 usados no Acre.

Além disso, o resultado segue bem maior que a média brasileira (13,3%) para o mesmo período. No País, O total de vendas acumuladas no ano chegou a 8.810.848 veículos, um aumento de 9,2% sobre o mesmo período de 2023.

Em junho o Acre havia se destacado na Amazônia e, em julho, empatou com o Amazonas, que obteve os mesmos 22,2% de crescimento no comércio de carros usados.

“Os resultados mostram uma tendência positiva de crescimento, o que nos faz prever números muito bons de fechamento no primeiro semestre de 2024. Além disso, com base nos dados históricos da Fenauto, nossa perspectiva é a de ultrapassarmos a marca dos 15 milhões de veículos, batendo um novo recorde de vendas até o final do ano”, comenta Enilson Sales, presidente da Fenauto. “Os constantes resultados positivos desde o começo do ano mostram que o segmento vive um momento especial. Se as condições da economia se mantiverem nos próximos meses, deveremos ter um resultado expressivo até o final do ano que, segundo nossas análises, deve chegar a um total aproximado entre 15 e 15,5 milhões de unidades, um dos melhores já alcançados na história do setor”, comenta Enilson Sales, presidente da Fenauto.