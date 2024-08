Homem é esfaqueado pelo ex cunhado ao defender irmã de agressão no Acre

Na noite deste domingo (11), um caso de violência doméstica culminou em uma tentativa de homicídio no município de Bujari, interior do Acre. Francisco Fábio da Silva Souza, de 54 anos, foi brutalmente esfaqueado enquanto tentava defender sua irmã, Maria Demesia, de uma agressão física perpetrada por seu ex-cunhado, identificado como Elcio.

O incidente ocorreu na rua Abacaba, no residencial Açaí. Francisco, ao presenciar uma discussão entre Maria e Elcio, decidiu intervir ao perceber que a irmã estava sendo agredida. A tentativa de proteção, no entanto, resultou em um ataque violento contra Francisco, que foi agredido com uma ripa antes de ser esfaqueado duas vezes por Elcio, que o atingiu na cabeça e nas costas.Após o ataque, Elcio fugiu do local, tomando rumo ignorado.

A Viatura do Suporte Básico do município do Bujari (SAMU) foi acionada para socorrer a vítima. Francisco foi encontrado dentro da residência, gravemente ferido e ensanguentado. Os socorristas realizaram procedimentos de estabilização e, em seguida, o encaminharam para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco. Durante o trajeto, a equipe solicitou o apoio de uma viatura de suporte avançado para auxiliar na transferência da vítima.

Francisco foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma perfuração na cabeça e nas costas, além de escoriações

pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para colher informações e iniciar as buscas pelo acusado. Maria, irmã da vítima, descreveu Elcio como um homem extremamente violento, com histórico de agressões e passagens pela polícia, inclusive por infrações relacionadas à Lei Maria da Penha.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Bujari, que agora trabalha para localizar e prender o autor do crime.