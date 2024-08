Motociclista morre após colidir frontalmente com uma caminhonete no interior do Acre

Um acidente grave ocorreu na tarde deste domingo (11) na BR-364, nas proximidades do município de Tarauacá, no interior do Acre. A colisão fatal envolveu uma motocicleta e uma camionete, resultando na morte instantânea de um homem de 40 anos.

De acordo com informações obtidas, Alex de Menezes Fernandes, de 40 anos, trafegava em sua motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, pela BR-364 em direção ao município de Tarauacá. No entanto, uma camionete Chevrolet S-10, de cor branca, que vinha no sentido oposto, teria invadido a pista contrária, causando uma colisão frontal. O impacto foi violento, resultando na morte imediata de Alex devido à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar do município de Tarauacá foi acionada e rapidamente se deslocou para o local do acidente. O motorista da camionete, cujo nome não foi divulgado, permaneceu no local e colaborou com as autoridades, prestando todos os esclarecimentos necessários.

Após a realização dos procedimentos legais, o corpo de Alex de Menezes Fernandes foi removido do local e encaminhado para a cidade de Tarauacá, onde passará pelos procedimentos periciais necessários.

As causas do acidente ainda estão sob investigação, e a conclusão dos laudos periciais será fundamental para esclarecer as circunstâncias que levaram a essa fatalidade.