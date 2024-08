Homem perde o controle de veículo, bate em carro estacionado e colide contra palheira em Rio Branco

Na noite deste domingo (11), um acidente aconteceu na Avenida Amadeu Barbosa, no bairro Areial, localizado no segundo distrito de Rio Branco. O incidente envolveu um Fiat Uno e um Ford Fiesta, ambos na cor prata, e resultou em significativos danos materiais.

De acordo com informações repassadas pelo próprio condutor, Ítalo Rafael Silva Ramos, de 26 anos, ele trafegava no sentido centro-bairro quando, inesperadamente, perdeu o controle do Fiat Uno que dirigia. O veículo colidiu lateralmente com um Ford Fiesta que estava estacionado na avenida. A colisão fez com que Ítalo perdesse totalmente o controle do automóvel, que avançou em direção ao canteiro central da via e colidiu frontalmente com uma palheira.

Apesar da violência do impacto, Ítalo sofreu apenas escoriações leves. Entretanto, o Fiat Uno foi completamente destruído pelo choque.

A Polícia Militar foi rapidamente acionada e uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) compareceu ao local para realizar os procedimentos cabíveis. Durante a abordagem, foi constatado que Ítalo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que agravou ainda mais a sua situação legal. Ele foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde deverá prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.