Pecuária abre mais de 400 vagas com carteira assinada no Acre

O ano de 2024 tem sido bom para o emprego com carteira assinada no campo do Acre, sugere um estudo da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) que vê saldo acumulado de 417 novas vagas no ano.

Sobretudo, a criação de boi de corte tem sido o carro-chefe desse bom período, apesar das intempéries da natureza, como seca ou chuva excessiva.

Os dados referem-se a junho, mas o estudo foi publicado nesta 2⁠ª semana de agosto, mostrando que apenas no município de Rio Branco a oferta de trabalho formal na criação de boi de corte produziu 14,1% de todas as oportunidades no setor no Estado. São 377 novas vagas na capital. Bujari, Senador Guiomard e Porto Acre concentram a empregabilidade no agronegócio no período.

No país, o resultado é muito positivo tendo em vista que vários Estados viveram desastres naturais: o mercado de trabalho do agro em junho de 2024 se encerrou com 233.678 admissões e 199.784 desligamentos, totalizando um saldo positivo de 33.894 postos de trabalho. O desempenho do mês foi abaixo do observado no mesmo período em 2023 (36.145) e em 2022 (51.961).

Das 4.675 cidades com movimentação no mercado de trabalho do agro, 2.377 apresentaram expansão e 1.961 tiveram redução. As cidades com as maiores expansões mensais foram Rio Paranaíba/MG (+2.044), Matão/SP (+1.341), e São Gotardo/MG (+1.330).

O crescimento do emprego no mês de referência é explicado pela criação de novas vagas para o cultivo de laranja (+4,8 mil vagas) e alho (+2,0 mil vagas) na região Sudeste. Atividades de apoio à agricultura e serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita também impactaram positivamente na região Sudeste (+3,2 mil vagas). Na região Nordeste, a fabricação de álcool (+2,1 mil vagas) e de açúcar em bruto (+1,6 mil vagas) contribuíram positivamente para o saldo. O cultivo de soja (+3,2 mil vagas) puxou a criação de vagas na região Centro Oeste.

As pequenas cidades foram responsáveis por 64% do saldo positivo no mês (+21,7 mil vagas) e grandes cidades representaram apenas 7% do saldo mensal. A região Sudeste gerou 18,3 mil vagas (ou 54% do total), seguida da região Nordeste (+10,1 mil vagas), da região Centro Oeste (+9,9 mil vagas) e da região Norte (+1,8 mil vagas). O Sul, por sua vez, foi a única região a apresentar saldo negativo no mês (-6,1 mil vagas).