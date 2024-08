Propaganda eleitoral começa na sexta com divulgação do número na urna e pedido de votos

As eleições municipais começam para valer na próxima sexta-feira, 16. É que a partir deste dia que os candidatos podem, efetivamente, começar a pedir votos de forma explícita e divulgar o número de urna.

A justiça eleitoral determina o prazo para o registro oficial das candidaturas. Até a sexta, o pedido de votos é crime eleitoral passível de multa.

É na próxima sexta-feira também que as regras das eleições permitem chamada campanha nas ruas. A partir da data, os candidatos poderão usar bandeiras, adesivos, alto-falantes, distribuir santinhos, bem como realizar carreatas e comícios.

Apesar do início da campanha eleitoral, o horário eleitoral no rádio e na TV só inicia no final do mês e vai de 30 de agosto a 3 de outubro.