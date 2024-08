Seguindo horário de Brasília, votação no Acre começa às 6h da manhã nas eleições

Por conta de decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação em todo o país seguirá o fuso horário de Brasília.

Com isso, será no Acre que a eleição vai começar mais cedo e os acreanos irão começar a votar às 6 horas do próximo dia 6 de outubro, data das eleições municipais e primeiro turno em Rio Branco, capital, único município do estado em que o pleito pode ir ao segundo turno.

A mudança está em vigor desde as eleições passadas, em 2022, e faz com que o horário de votação no Acre seja das 6 às 15 horas.

O principal impacto no Acre é em relação ao transporte de eleitores das zonas rurais, onde a logística precisa ser antecipada diante do horário de votação mais cedo.

Conforme a justiça eleitoral, 612.448 eleitores estão aptos a vota este ano, sendo Rio Branco com 271. 518 eleitores e Cruzeiro do Sul com 62.645, os dois maiores colégios eleitorais.