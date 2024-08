Acre e mais 10 Estados aderem à padronização do boletim de ocorrência

O Acre é um dos onze Estados que aderiram à Plataforma Tecnológica do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública – Sinesp, intitulada “Procedimentos Policiais Eletrônicos” (Sinesp – PPE). Atualmente, Além do Acre, 10 estados já utilizam o sistema: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

A ferramenta do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) padroniza o preenchimento de boletins de ocorrência e facilita a obtenção de dados policiais com mais qualidade.

Desenvolvido com o objetivo de estabelecer um padrão nacional para os registros de ocorrências e de procedimentos policiais, o Sinesp PPE é fornecido gratuitamente aos estados. Ele possibilita o registro de ocorrências, despacho homologatório e a lavratura de procedimentos policiais, além de fornecer recursos que permitem a gestão cartorária e compartilhamento/uso de dados e informações registrados pelos entes federados participantes.