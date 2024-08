Vasco vai melhor em jogo polêmico, vence e mantém Fluminense no Z4

O Vasco jogou melhor e foi eficiente para vencer o Fluminense por 2 a 0 em um polêmico clássico neste sábado, no Estádio Nilton Santos. A partida foi válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e definida por Vegetti e Victor Luís.

O lance que mais chamou a atenção foi no primeiro gol. O Flu reclamou muito de uma bola na mão de Vegetti.

O resultado alivia o Vasco e complica o Fluminense. O Cruz-maltino chega aos 27 pontos na 11ª colocação, abrindo sete para a zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Tricolor foi ultrapassado pelo Corinthians.

Um time terá descanso e o outro já encara uma decisão. O Vasco só volta a jogar no domingo, às 16h, diante do Criciúma fora de casa. O Flu, porém, visita o Grêmio na terça-feira pelo jogo de ida da Libertadores, às 19h. No sábado, o time volta ao Brasileirão em duelo de desesperados diante do Corinthians em casa.

O Vasco fez ação sobre o mês de conscientização para o fim da violência contra a mulher. O time entrou em campo com uma faixa “feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada”.

Os dois times ganharam desfalques para a próxima rodada. No Vasco, Victor Luis levou o terceiro amarelo por falta. No Flu a situação foi ainda pior, já que Arias, Ganso e Mano Menezes foram punidos.

A partida teve provocações entre as torcidas. Depois de abrir 2 a 0, os vascaínos começaram a cantar que o Fluminense “vai jogar a Série B”. A PM não permitiu que o clássico acontecesse em São Januário. Por isso, o Vasco fez um acordo com o Botafogo para mandar no Nilton Santos. Foram pouco mais de 20 mil presentes.

Como foi o jogo

O Vasco foi bem melhor no primeiro tempo e apostou na forte marcação para triunfar. Em um jogo bem pegado, o Vasco demonstrou mais vontade e deu pouca brecha para respiro do Fluminense. O time de Mano Menezes demonstrou pouca criatividade. Mesmo com a posse de bola, faltou levar perigo.

O gol do Vasco gerou muita reclamação. No lance, a bola bate na mão de Léo, ainda que de maneira não intencional. Em seguida, Daronco não conseguiu achar que ficou claro o toque no braço também de Vegetti. A revisão do lance durou sete minutos. Mano Menezes riu de maneira irônica na confirmação e os jogadores do Flu ficaram inconformados.

O Fluminense voltou melhor para o segundo tempo, mas o Vasco foi eficiente e freou qualquer reação. Se arriscando, o Tricolor assustou e teve postura mais interessante. No entanto, João Victor entrou bem no time vascaíno e foi importante para o segundo gol da equipe, marcado por Victor Luís. Isso complicou ainda mais a vida do Flu.

O Flu foi mal em todos os setores e também ficava pilhado por conta da arbitragem. As mudanças de Mano não surtiram o efeito desejado e, apesar de tentar, o time não foi capaz de oferecer resistência. Do lado vascaíno, Payet e Vegetti, exaustos, deixaram o campo. O atacante saiu mancando e não tinha mais condições de ficar em campo. A torcida do Vasco começo a gritar “olé” na reta final enquanto o time tocava a bola para voltar a vencer no Brasileirão após quase um mês.

Lances importantes

1×0. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Payet cobrou falta a área, a bola bateu em Léo e Vegetti, mas o atacante dominou e soltou a bomba para marcar.

2×0. Aos 19 minutos do segundo tempo, João Victor roubou a bola no meio-campo, disparou e fez ótimo cruzamento para Vegetti. Ele pegou de primeira, Fábio fez linda defesa, mas Victor Luis apareceu no rebote para marcar de cabeça.

Ficha técnica

Vasco x Fluminense – 22ª rodada

Data e hora: 10 de agosto de 2024, às 21h30

Estádio: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanslau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Victor Luis, Vegetti, Rayan (VAS), Ganso, Mano Menezes, Alexsander (FLU)

Cartões vermelhos: –

Gols: Vegetti (aos 22 minutos do primeiro tempo), Victor Luis (aos 19 minutos do segundo tempo)

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon (João Victor), Léo e Victor Luís (Leandrinho); Hugo Moura, Mateus Carvalho, David; Adson, Payet (Emerson Rodrigues) e Vegetti (Rayan). Técnico: Rafael Paiva.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos, Diogo Barbosa (Esquerdinha); André, Alexsander (Renato Augusto), Ganso (Lima); Keno (Isaac), Arias e Kauã Elias(John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.