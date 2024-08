Homem de 49 anos sofre acidente com retroescavadeira em ramal

Na tarde deste sábado (10), um acidente envolvendo uma retroescavadeira deixou Uilis Tavares dos Santos, de 49 anos, ferido na zona rural de Rio Branco. O acidente aconteceu no km 100 da rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, no ramal Capela, cerca de 28 km adentro do ramal. Uilis estava operando a máquina para fazer uma barragem, quando a retroescavadeira tombou, lançando-o ao solo. Na queda, ele bateu a cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, fizeram os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Uilis foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com um ferimento corte-contuso (FCC) na cabeça. Segundo informações médicas, ele estava desorientado, mas seu estado de saúde é considerado estável.