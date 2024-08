Capotamento no KM 89 da BR-364 deixa uma criança morta e quatro feridos

Na tarde deste sábado (10), um capotamento ocorreu no km 89 da BR-364, no sentido Porto Velho/Rio Branco, quando um veículo Ford Ka, de cor branca, capotou após o motorista perder o controle ao bater em um buraco na estrada. O local, que estava sendo reparado, não possuía sinalização adequada, o que pode ter contribuído para o acidente.

O carro transportava cinco pessoas no momento do capotamento. Entre os passageiros, uma menina de 9 anos que não utilizava cinto de segurança foi arremessada para fora do veículo e morreu no local.

Outros ocupantes do carro foram identificados por: Raimunda Zune Sabóia, de 65 anos, sofreu uma fratura no braço direito e escoriações pelo corpo. Seu estado de saúde é estável. Maria Kátia Lima de França, 42 anos, teve uma fratura na perna direita e também apresenta escoriações pelo corpo. Ela está em estado estável. Losivaldo Farias dos Santos, 43 anos, que era o condutor do veículo, sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) moderado e escoriações pelo corpo. Losivaldo foi estabilizado e interceptado por uma ambulância de Campinas, que o levou para atendimento especializado. O quarto passageiro que não teve seu nome revelado, teve apenas escoriações e ficou no local.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros às vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância foi enviada pelo município de Acrelândia para realizar os atendimentos iniciais, e em seguida, as vítimas foram levadas para Unidade Mista de Saúde de Acrelândia. E devido à gravidade das lesões, as três vítimas feridas foram transferidas para o pronto socorro de urgência e Emergência de Rio Branco.

A área do acidente foi isolada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a realização da perícia técnica. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo da menina foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde serão realizados os exames cadavéricos.