Cruzeiro e Atlético-MG empatam clássico que teve mais disputa do que emoção

Cruzeiro e Atlético-MG empataram por 0 a 0, na noite deste sábado (10), no Mineirão, pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida ficou marcada por muitas disputas de bola, mas pouca inspiração. O empate sem gols foi um resultado justo.

Com o resultado, o Cruzeiro foi a 36 pontos mas seguiu na 5ª posição. Um triunfo poderia ter feito a Raposa ganhar provisoriamente a 4ª posição do Palmeiras, que enfrenta o Flamengo nesta rodada.

Já o Atlético-MG chegou a 29 pontos e também não alterou sua posição na tabela — segue em 9º.

O Cruzeiro volta a campo na quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Boca Juniors, na La Bombonera, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Já o Atlético-MG joga na terça-feira (13), também às 21h30, contra o San Lorenzo, no estádio El Nuevo Gasómetro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

1º tempo mais brigado do que jogado

O Cruzeiro começou melhor na partida e conseguiu criar oportunidades com Barreal e Matheus Pereira. No entanto, a equipe comandada por Fernando Seabra não conseguiu acertar um chute ao gol no 1º tempo.

Já o Atlético-MG levou vantagem na reta final da primeira etapa. Scarpa obrigou Cássio a fazer boa defesa, e depois William fez um corte providencial para impedir um gol de cobertura de Paulinho. O Galo teve mais posse de bola e acertou três chutes no alvo.

Os primeiros 45 minutos da partida ficaram marcados por muita disputa de bola e faltas, do que pelo bom futebol praticado.

2º tempo segue o mesmo roteiro

A etapa final também não teve a emoção que faltou no primeiro tempo. As equipes continuaram entregando muita disposição e briga por cada bola, mas nenhuma delas tomou boas decisões no último passe.

O Cruzeiro só conseguiu acertar sua primeira finalização no gol aos 43 minutos do 2º tempo. Já o Atlético-MG contou no 2º tempo com Zaracho, Bernard e Deyverson (estreante da noite), mas não criou boas chances.

Lances importantes

Atlético-MG abre o placar, mas gol é anulado. Aos 7 minutos do 1º tempo, a bola ficou viva na área do Cruzeiro após bate e rebate. Cadu aproveitou a sobra e finalizou, Cássio fez a defesa e a bola entrou após bater no lateral William. Cadu estava em posição irregular e o gol foi anulado.

Cássio faz boa defesa e evita gol do Atlético-MG. Aos 37 minutos, Scarpa recebeu a bola de Paulinho e acertou belo chute colocado. Cássio voou no canto para fazer a defesa.

William salva o Cruzeiro. Aos 45, Scarpa lançou Paulinho em velocidade e tocou por cima na saída de Cássio. O lateral William fez um corte providencial para evitar o gol.

Zaracho tira gol do próprio time. Aos 26 minutos do 2º tempo, Deyverson cruzou a bola na segunda trave, Saravia ajeitou para o meio e Battaglia cabeceou para o gol. A bola tinha direção para o gol, mas bateu na cabeça de Zaracho no meio do caminho e a zaga do Cruzeiro afastou.

Everson e a trave salvam o Atlético-MG. Aos 42 minutos, Matheus Pereira tocou para Arthur Gomes, o atacante dominou em velocidade e finalizou forte. Everson defendeu e a bola explodiu na trave.

Ficha técnica

Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG

Campeonato: Brasileirão, 22ª rodada

Data: 10/08/2024

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Hora: 21h30 (horário de Brasília)

Público: 61.583

Renda: R$ 4.819.479,00

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro De Melo Lima (SP)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões amarelos: Barreal, Kaio Jorge e Matheus Henrique (CRU); Cadu (CAM)

Cartões vermelhos: não houve

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villaba (Marlon) e Kaike Bruno; Walace (Lucas Romero), Matheus Henrique, Barreal (Vitinho) e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Dinenno) e Lautaro Díaz (Arthur Gomes). Técnico: Fernando Seabra.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Fausto Vera, Alan Franco (Zaracho) e Gustavo Scarpa (Rubens); Cadu (Deyverson) e Paulinho (Bernard). Técnico: Gabriel Milito.