Corinthians empata com o Bragantino na base da raça com brilho de estreante

O Corinthians arrancou um empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino na noite deste sábado (10), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. Helinho abriu o placar com um golaço no primeiro tempo e o estreante Talles Magno deixou tudo igual no fim.

Talles Magno foi anunciado na sexta-feira (9) e precisou de um treino para entrar no intervalo e arrancar o empate quando o Bragantino parecia muito perto da vitória.

O Corinthians foi um deserto de ideias, principalmente no segundo tempo. O gol de Talles Magno veio num chutão para a área.

O Timão criou boas chances na etapa inicial antes de levar um golaço de Helinho, que deixou André Ramalho e Cacá no chão. Na parte final da partida, nenhuma chance clara de gol havia sido criada até Talles Magno empatar.

O Corinthians segue em situação delicada e está no 17º lugar, com apenas 21 pontos e ainda no Z4. O Red Bull Bragantino caiu para a 11ª colocação, com 27.

As equipes voltarão a campo em novo confronto na terça-feira, em Ribeirão Preto, pela ida das oitavas de final da Sul-Americana.

Quem não faz…

O Corinthians criou mais chances que o Red Bull Bragantino no primeiro tempo, mas foi para o intervalo perdendo por 1 a 0.

O Timão começou pior e viu Hugo Souza fazer duas boas defesas em finalizações de fora da área de Vitinho e Nathan Mendes. Na sequência, o Corinthians se estabeleceu.

Regido por Rodrigo Garro, o Timão ficou perto do gol várias vezes até que o próprio Garro errou passe, Helinho puxou contra-ataque e deixou Cacá e André Ramalho no chão antes de vencer Hugo para abrir o placar.

No finzinho, ainda deu tempo de Pedro Henrique cabecear sozinho e errado no meio do gol. O Corinthians não foi mal, mas esbarrou na ineficiência ofensiva.

Empate na raça

Ambos os times voltaram com mudanças para o segundo tempo. Ramón mexeu três vezes de uma vez: entraram Matheuzinho, Talles Magno e Giovane e saíram Fagner, Breno Bidon e Romero. Caixinha retornou com Eduardo Sasha na vaga do Mosquera.

A primeira chance veio aos 14 minutos, quando Pedro Henrique cruzou e Giovane bateu para fora. O Corinthians continuou no campo de ataque, mas com menos espaço em relação à etapa inicial.

Nos minutos finais, Helinho perdeu grande oportunidade, o Timão se jogou para o ataque e parecia longe do empate até um balão para a área aos 48 minutos do segundo tempo. André Ramalho lançou, Pedro Raul ganhou pelo alto, Hugo dividiu e a bola sobrou limpa para Talles Magno deixar tudo igual.

Lances importantes

Golaço. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Helinho arrancou e deixou Cacá e André Ramalho deitados para abrir o placar.

O empate. Aos 48 minutos do segundo tempo, o estreante Talles Magno aproveitou bate e rebate na área para empatar.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 1 RED BULL BRAGANTINO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 10 de agosto de 2024 (sábado)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Romero, Hugo e Talles Magno (Corinthians) e Raul, Eduardo Sasha, Lucão, Jadsom e Nathan Mendes (Red Bull Bragantino)

Público: 42.018

Renda: R$ 2.525.324,00

GOL

Corinthians: Talles Magno, aos 48 minutos do segundo tempo

Red Bull Bragantino: Helinho, aos 39 minutos do 1T

CORINTHIANS: Hugo Souza, Fagner (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele (Pedro Raul), Ryan, Breno Bidon (Talles Magno) e Rodrigo Garro; Pedro Henrique (Wesley) e Romero (Giovane). Técnico: Ramón Díaz

RED BULL BRAGANTINO: Lucão, Nathan Mendes, Douglas Mendes, Pedro Henrique (Lucas Cunha) e Luan Cândido; Raul (Jadsom), Lucas Evangelista e Lincoln (Eric Ramires); Helinho, Vitinho e Mosquera (Eduardo Sasha). Técnico: Pedro Caixinha