Policiais Militares prendem suspeito de assalto a motorista de aplicativo em Rio Branco

Na tarde deste sábado (10), policiais militares da Força Tática do segundo batalhão agiram rapidamente após serem informados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) sobre um assalto contra uma motorista de aplicativo no bairro Cidade do Povo, segundo distrito de Rio Branco.

Munidos das informações sobre o crime e as características dos suspeitos, os militares se dirigiram ao local em busca dos responsáveis. Ao se aproximarem da Quadra 24, no bairro Cidade do Povo, os policiais avistaram os suspeitos. No entanto, ao perceberem a presença das autoridades, os criminosos fugiram em direção a uma área de mata.

O apoio de outras guarnições do segundo batalhão foi prontamente solicitado para intensificar as buscas na região. Após horas de varredura na mata, os policiais conseguiram prender Marlon Kelvy Cruz Dantas, de 19 anos. Com ele, foram encontrados uma garruncha de fabricação caseira com três munições intactas, o celular roubado da vítima e uma nota de 20 reais. Marlon recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde será ouvido e permanecerá à disposição da justiça. O outro suspeito conseguiu fugir e, até o momento, não foi localizado.

Marlon é reincidente. Em fevereiro deste ano, ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Triângulo, mas foi liberado no dia seguinte durante uma audiência de custódia, quando a justiça decidiu pela sua liberdade, considerando que ele não representava perigo à sociedade.