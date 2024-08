Homem é agredido no Conjunto Esperança 3 e vai parar no pronto-socorro de Rio Branco

Na noite deste sábado, Vando Dantas de Amorim, de 45 anos, foi brutalmente agredido por um grupo de homens na rua Álvaro Inácio, localizada no Conjunto Esperança 3, em Rio Branco. Segundo relatos, a vítima foi alvo de chutes, pontapés e golpes com pedaços de madeira. Após a agressão, os agressores fugiram do local tomando rumo ignorado, deixando Vando caído na via pública.

De acordo com o próprio Vando, ele foi abordado enquanto retornava da casa de um familiar, de onde havia buscado R$10 reais e algumas ferramentas de trabalho. Vando afirma ter sido vítima de um assalto. No entanto, uma versão alternativa apresentada à polícia levanta a hipótese de que a agressão teria sido um acerto de contas, supostamente envolvendo membros de uma facção criminosa. Essa hipótese se baseia na alegação de que Vando seria usuário de entorpecentes e teria sido visto portando uma faca nas proximidades dias antes.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e chegando ao local, encontrou Vando ainda em via pública. Durante o atendimento, Vando admitiu aos socorristas que havia consumido crack antes do ataque. Ele foi prontamente levado ao Pronto Socorro de Urgência urgência e Emergência de Rio Branco.

Vando foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com múltiplos hematomas no tórax, abdômen, membros superiores e inferiores, incluindo lesões mais graves na região do cotovelo, antebraço e joelho, seu estado de saúde é considerado estável.

O caso será investigado pela Polícia civil.