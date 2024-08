Voepass Linhas Aéreas teve interesse em incluir o Acre nas rotas de voos, mas desistiu

A aeronave da Voepass Linhas Aéreas, que caiu no início da tarde de sexta-feira (9) na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, resultando na morte de 58 passageiros e quatro tripulantes, poderia estar operando voos no Acre.

Em 2020, ainda durante o primeiro mandato, o governador Gladson Cameli confirmou que a Voepass, antiga Passaredo, havia manifestado interesse em incluir o Acre em suas rotas de voos. “A empresa demonstrou interesse em realizar voos entre as cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Manaus (AM) e Porto Velho (RO) em aeronaves bimotores, modelo ATR-72, com capacidade para transportar 74 passageiros”, disse Gladson na época.

Ainda no mesmo ano, a Voepass Linhas Aéreas anunciou que passaria a operar no Acre. O primeiro trecho sairia de Rio Branco com destino a Cruzeiro do Sul, com a promessa de expandir as rotas para Manaus (AM) e Porto Velho (RO).

Procurada pela reportagem do ac24horas, a assessoria do governo informou que a empresa aérea não está operando no Acre devido à desistência da própria companhia. “A empresa deixou de demonstrar interesse em operar no Acre”, afirmou o governo ao ac24horas nesse sábado, 10.