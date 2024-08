Bahia x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Bahia e Vitória fazem o último Ba-Vi do ano neste domingo, às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão do Premiere.

O Bahia retomou a confiança após eliminar o Botafogo, na Copa do Brasil, e acabar com um jejum de seis jogos sem vitórias. Agora, o Tricolor busca sair com os três pontos do clássico para derrubar a seca de cinco partidas sem vencer no Brasileirão e confirmar o bom momento.

Já o Vitória está embalado após conquistar dois resultados positivos consecutivos, sobre Palmeiras e Cuiabá, e deixar a zona de rebaixamento. O Rubro-Negro precisa vencer o Ba-Vi para abrir distância ainda maior em relação ao Z-4 e consolidar a boa campanha do returno.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Bahia – Técnico: Rogério Ceni

Sem suspensos para o Ba-Vi, Bahia vai poder repetir a escalação que venceu o Botafogo na Copa do Brasil, mas há chance de mudança por causa da sequência de jogos da equipe. Neste caso, o atacante Biel é o principal candidato a entrar no onze inicial do Tricolor.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba [Iago Borduchi]; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano [Biel] e Everaldo.

Desfalques: Gilberto, Ademir e Acevedo (em recuperação de lesão);

Pendurados: Everton Ribeiro e Carlos de Pena.

Vitória – Técnico: Thiago Carpini

Thiago Carpini tem a missão de encontrar um substituto para Matheusinho, que está suspenso. Quem mais se aproxima do estilo de jogo é Jean Mota, mas Zé Hugo e Carlos Eduardo podem ser opções para ter mais velocidade. Outra alternativa é uma dobra de laterais com Raúl Cáceres e Willean Lepo, que volta ao time após se recuperar de sintomsa gripais.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller e Willian Oliveira; Jean Mota [Zé Hugo, Carlos Eduardo ou Raúl Cácares, Osvaldo e Janderson [Alerrandro].

Desfalques: Matheusinho (suspenso), Caio Vinícius (transição), PK (catapora) e Camutanga (lesão).

Pendurados: Lucas Arcanjo, Muriel, Wagner Leonardo, Willian Oliveira e Janderson.

ARBITRAGEM

Árbitro: Braulio Da Silva Machado (SC);

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP);

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC);

Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG).