Flamengo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), no terceiro dos últimos embates em sequência entre as equipes em menos de duas semanas. Na Copa do Brasil, melhor para os cariocas, que eliminaram o rival. No Brasileiro, a situação também parece mais complicadas para os paulistas. A seis pontos do líder Botafogo e na quarta posição, com 37 pontos, precisam de uma vitória para não perder a ponta da tabela de vista. Os anfitriões, vice-líderes com 40, contudo, podem retomar a liderança dependendo do resultado do Alvinegro diante do Juventude, em Caxias do Sul.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite pelo sistema pay-per-view.

Como chega o Flamengo

Mesmo atuando com o que tinha de melhor à disposição e conseguindo a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo não teve boa atuação no Allianz Parque. Com isso, somou a segunda derrota consecutiva atuando mal. Sendo assim, a cobrança por uma boa atuação aumentou. Por isso, mesmo com o confronto diante do Bolivar (BOL) no meio da semana, pela Libertadores, ninguém deve ser poupado.

A boa notícia para Tite, entretanto, é a provável volta do uruguaio De la Cruz, recuperado de uma pancada no joelho direito, ao meio de campo. Há a possibilidade, também, do aproveitamento de Everton Cebolinha no ataque. Caso isso aconteça, Luiz Araújo deixa o time e o Flamengo entra com força máxima, já que Rossi, naturalmente, volta ao gol.

Como chega o Palmeiras

Fora da Copa do Brasil e com um confronto duríssimo diante do Botafogo no meio da semana pela Libertadores, o Palmeiras vive um dilema entre ainda apostar no Brasileirão ou voltar suas atenções para a competição mais importante do continente. Além disso, não terá o técnico Abel Ferreira, suspenso por gesto obsceno, à beira do campo.

Quanto à escalação, a tendência é que o time vá a campo algumas alterações em relação à vitória sobre o Flamengo. Estas, aliás, podem ser as entradas de Giay e Lázaro nas vagas, respectivamente, de Mayke e Felipe Anderson, que deixaram o jogo contra o Flamengo ainda na primeira etapa por conta de lesões.

FLAMENGO X PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 22ª Rodada

Data e horário: 11/8/2024, 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Giay), Vitor Reis (Murilo), Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Lázaro (Felipe Anderson); Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Eduardo Da Cruz (MS)

VAR: Marco Aurélio Ferreira (MG)