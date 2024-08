Unimed descredencia clínica e mãe de criança com TEA se revolta: “vai ser atendida na rua?”

Uma decisão da Unimed Rio Branco na manhã desta segunda-feira, 12, está revoltando mães de crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O Centro Especializado em Reabilitação (CER), que fazia atendimento por meio de convênio com a Unimed, anunciou que foi descredenciado e não vai mais atender as crianças. Conforme nota divulgada pela clínica, o descredenciamento foi feito de forma unilateral pela Unimed.

A nota, divulgada pelo CER, denuncia perseguição por meio da Unimed. “Neste intervalo, enfrentamos verdadeiros desafios, inúmeros convites à profissionais da CER, para que se transferissem para a Unimed Rio Branco, inúmeras fiscalizações, auditorias, retirada e recolocação de equipamentos”, diz a nota.

Em outro trecho, a CER questiona a Unimed e coloca em dúvida os motivos para o descredenciamento. “Porque a atual gestão nunca se sentou com esse prestador para reunião de Alinhamento Técnico. São muitos porquês…isto, nos põe a refletir, seria uma decisão financeira? Pedimos a Deus que não, que a preocupação da atual gestão da Unimed Rio Branco, seja a vida humana”, diz.

Conforme mães de crianças com TEA que procuraram o ac24horas, a clínica atende cerca de 300 crianças. O temor é a certeza de que o atendimento que já é ruim será ainda mais prejudicado. “Minha filha faz 98% das terapias na CER. A nota da Unimed diz que vai ter direcionamento para as outras clínicas e para o centro deles, mas não tem vaga nem para quem já está lá. Já liguei para todas as clínicas que direcionaram e não tem vaga. Onde a minha filha vai ser atendida, na rua?”, diz uma mãe que prefere não ser identificada.

A Unimed Rio Branco foi procurada pela reportagem do ac24horas. Em nota, informou que a decisão ocorreu após avaliação do corpo clínica da CER. No entanto, não se posicionou sobre a falta de vagas alegada pelas mães de portadores de TEA.

“A Unimed Rio Branco informa que a rescisão contratual com o prestador CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO LTDA (CER) ocorreu após avaliação do corpo clínico do prestador notificado. Os beneficiários serão redirecionados para os outros prestadores listados no Guia Médico Local, disponível no site da operadora. Os serviços serão garantidos, conforme cláusulas contratuais, até o dia 12 de setembro de 2024. Foi disponibilizada uma equipe para atender os pacientes através do WhatsApp (68) 2106-4510. Mais informações estão disponíveis em www.unimedrb.com.br.”