Inscrições para casamento coletivo na Expoacre são prorrogadas

A Coordenação do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) anunciou que as inscrições para o Casamento Coletivo que será realizado durante a Expoacre foram prorrogadas até esta segunda-feira, 12.

Para participar, é necessário comparecer das 8h às 14h ao Fórum Barão do Rio Branco, situado na Rua Benjamin Constant, n.º 1.165, bairro Centro.

Das 500 vagas oferecidas, a inda existem 60 disponíveis

O procedimento é obrigatório para todos os casais, que deverão apresentar documentos, como certidão de nascimento, casamento, averbação do divórcio (para os divorciados), entre outros.

Confira abaixo a lista com os documentos necessários: