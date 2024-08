Portão de creche cai em cima de criança no interior do Acre

Uma criança que acompanhava a mãe no trabalho dela, na creche na Francisca Rodrigues, no município de Mâncio Lima, interior do Acre, quase foi esmagada pelo portão da instituição. O caso aconteceu na última quinta-feira, 8. Um portão, que não possuía dispositivos de segurança para impedir seu deslocamento, caiu sobre a criança, conforme registrado em vídeo que circula nas redes sociais.

A creche foi reformada recentemente, com obra de R$ 1 milhão. A diretora da creche, Jeane Maria Silva de Souza, explica que a criança passou por acompanhamento médico e já se encontra em sua residência. Ela lamenta a situação e diz que se colocou à disposição da família para o que for necessário.

“A Secretaria de Educação Municipal foi notificada e rapidamente tomou as devidas providências para que o ocorrido não volte acontecer. Reconhecemos que acidentes acontecem e nem sempre temos o controle em nossas mãos. Nos colocamos à disposição de todos para qualquer esclarecimento adicionais”.

VEJA O VÍDEO: