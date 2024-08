Idosos estão sem aplicar insulina por falta de energia elétrica em ramal no Acre

Idosos com diabetes que residem no Ramal do Edimar, localizado no município de Porto Acre, estão há quase três meses sem conseguir aplicar insulina por não terem como armazenar o medicamento em refrigeração. O ramal não tem energia elétrica e o morador mais próximo que guardava a insulina refrigerada para os vizinhos mudou-se do ramal.

Indignadas, as famílias que residem no Ramal do Edimar foram até a sede da Energisa, em Rio Branco, na manhã desta segunda-feira, 12, para exigir eletricidade no local. Com cartazes, os manifestantes afirmam que dezenas de pessoas sofrem com a falta de energia elétrica há quase 10 anos.

“Tem crianças e idosos que moram nesse ramal, alguns tratam diabetes e precisam aplicar insulina diariamente, e sofremos por não ter condições de armazenar o medicamento”, explica Aldemir da Silva Lima.

Os moradores cobram instalação de rede elétrica por meio do programa Luz Para Todos. “Ano passado [2023] foi enviada uma equipe até o ramal, conversaram com a gente e instalaram 22 postes de energia. Depois disso, foram embora e não apareceram mais”, alegam.

Segundo eles, são mais de 17 famílias que residem na localidade sem energia elétrica. “Isso dificulta de tudo. A comida apodrece, não temos uma vida digna”, reclama Aldemir.

Alguns moradores afirmam que precisam percorrer quase uma hora para conseguir gelo e manter o armazenamento de alguns alimentos.

“Todo mês prometem colocar energia elétrica lá e nada. Um dos idosos já quase morreu por não conseguir aplicar insulina. Precisamos ficar para cima e para baixo em busca de gelo. Instalaram poste até perto da gente e não concluíram”, reclamam.

O grupo de moradores também diz já ter procurado o Ministério Público do Estado do Acre por conta desse problema.

Ao ac24horas, a assessoria de imprensa da Energisa no Acre disse: “estamos entendendo o que os moradores desejam para alinhar as expectativas. A gente recebeu os moradores na manhã desta segunda-feira para ouvir as reivindicações deles, que era o medo deles da Energisa não concluir a obra lá. A gente reforçou que já está no nosso planejamento. E a obra vai ter continuidade no ramal deles. O ramal é em Porto Acre. Basicamente, então é isso, a reunião foi bem tranquila, os moradores já finalizaram a reunião”.

Após se reunirem com representantes da Energisa, os moradores garantem: “eles se comprometeram para no dia 2 de setembro irem lá. Se não forem, a gente volta a acampar aqui”.