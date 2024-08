Trabalhador cai de escada durante manutenção em prédio e vai parar no Pronto-Socorro de Rio Branco

O trabalhador Gilliard Dávila da Silva, de 40 anos, sofreu uma queda de aproximadamente 3 metros enquanto realizava manutenção em um prédio na tarde desta quinta-feira (29), em Rio Branco. O acidente ocorreu na empresa Móveis Gazin, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade.

Gilliard, funcionário terceirizado de uma empresa especializada em manutenção de ar-condicionado, havia terminado um serviço quando, ao descer por uma escada que não estava devidamente travada, perdeu o equilíbrio e caiu. Na queda, ele bateu a cabeça, resultando em um traumatismo crânioencefálico (TCE) de grau leve, além de apresentar um sangramento na região da cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, rapidamente, uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. Após receber os primeiros socorros, o trabalhador foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde chegou em estado de saúde estável.

O proprietário da empresa terceirizada esteve presente tanto no local do acidente quanto no hospital, e também visitou a residência de Gilliard para prestar apoio à família.