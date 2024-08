Árbitro desabafa após ser agredido em Minas: “Poderia estar em cadeira de rodas”

Um árbitro de futebol usou as redes sociais para desabafar após ser agredido durante um campeonato feminino de futebol amador em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Farllen Júlio, de 35 anos, publicou um vídeo no qual aparece com os rostos feridos e os dois olhos roxos.

O árbitro conta que foi agredido pelo companheiro de uma das jogadoras, durante o jogo Galácticas Futebol Clube e Associação Esportiva Marquense, na última segunda-feira (26), pela semifinal da Copa Vagalume Feminina, em Betim.

Árbitro teve três vértebras fraturadas

“Hoje estou aqui numa cama de hospital, deitado, com rosto nessa situação, com fratura no nariz, fratura nos dedos, três vértebras da coluna. Agradecer muito a Deus que, por pouco, poderia estar numa cadeiras de rodas”, iniciou.

“Convicto de que irei sair desse lugar e levantar a bandeira de não à violência pelos árbitros do estado de Minas Gerais”, foi além.

O árbitro foi internado e, segundo o que informou inicialmente a TV Record, teve três vértebras, um dedo da mão e um punho fraturados. O agressor fugiu do local sem ser identificado, e a Polícia Civil de Minas Gerais trabalha na investigação do caso.