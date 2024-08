Moradores do Montanhês relatam abandono e Marcus garante abertura de terminal de ônibus

Durante reunião com o candidato a prefeito pela Coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), no Montanhês nesta quinta-feira, 29, a moradora Antônia de Lima, expressou sua indignação com as péssimas condições das ruas do bairro.

“O Montanhês tá abandonado, faz mais de quatro anos que a gente não recebe uma equipe da Prefeitura pra trabalhar nas ruas, por isso elas estão assim distruídas. Do jeito que tá não dá continuar, agora em época de política eles aparecem, mas pra trabalhar não vem”, disse ela revoltada.

Na oportunidade, a moradora também reclamou da falta de médicos e das filas para conseguir atendimento de saúde. “Voltamos a ter que enfrentar filas de madrugada pra ser consultados, saímos de casa correndo risco, e às vezes a gente não consegue ficha”, disse.

Com a palavra, Marcus Alexandre pontuou os desafios que precisam ser enfrentados nos bairros e se comprometeu a trabalhar nas ruas da parte alta com prioridade.“A atual gestão passou três anos sem trabalhar, o resultado é esse, as ruas estão destruídas, intrafegáveis, os bairros estão abandonados, estão correndo pra trabalhar agora nos últimos meses, mas o povo não se engana não! Quando eu fui prefeito trabalhei muito aqui no bairro em parceria com os moradores, agora os desafio salta os olhos”, disse.

O candidato aproveitou a oportunidade para detalhar projetos previstos em seu Plano de Governo para a parte alta da cidade.“Nós viemos aqui no Montanhês para fazer o lançamento de mais uma Casa 15, mais uma família que nos acolhe, que abraça a nossa campanha, que traz esperança. E o que a gente encontra é essa realidade, mas a palavra que eu venho trazer é uma palavra de esperança e de trabalho. Porque aqui no Montanhês nós trabalhamos muito e vamos trabalhar novamente no Montanhês, no Jorge Lavocat, no Vista Linda, no Caladinho, no Irineu Serra, toda essa região. Vamos reabrir o terminal de ônibus, reforçar o atendimento de saúde, trazer o CRAS de volta para atender o povo e, claro, ajeitar as ruas aqui dessa parte alta. Pode contar com a gente”, se comprometeu o candidato.