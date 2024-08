Mulher é esfaqueada durante briga com marido e vai parar em estado gravíssimo no Pronto-Socorro de Rio Branco

Stefani Karoline Gomes Ribeiro, de 20 anos, foi esfaqueada pelo companheiro na noite desta quarta-feira, 29, e deixada agonizando no terreno de sua residência, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Stefani estava com o marido quando uma discussão entre o casal evoluiu para violência. O homem, armado com uma faca, desferiu um golpe profundo na perna esquerda da jovem, rompendo uma artéria e provocando um grave sangramento. Após o ataque, o agressor fugiu do local, deixando a vítima gravemente ferida.

Os gritos de socorro de Stefani foram ouvidos por vizinhos, que acionaram rapidamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMI). Uma equipe de paramédicos prestou os primeiros socorros e a levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde ela foi atendida em estado estável.

Contudo, devido ao agravamento do seu quadro clínico, Stefani precisou ser transferida ao Pronto-Soocorro de Rio Branco em uma ambulância de suporte avançado, em estado de saúde gravíssimo.

A Polícia Militar não foi acionada e o caso será investigado pela Polícia Civil.