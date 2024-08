Colisão entre motociclistas deixa homem ferido em Rio Branco

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou um motociclista ferido na noite desta quinta-feira (29) no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Floriano Peixoto, em Rio Branco. A colisão ocorreu após o condutor de uma das motocicletas ultrapassar o semáforo vermelho.

De acordo com informações preliminares, John Lennon Santos Ribeiro, de 31 anos, conduzia uma Honda CG 160 Start preta, placa RIB7J20, pela rua Rio Grande do Sul, em direção ao centro da cidade. Ao se aproximar do cruzamento com a rua Floriano Peixoto, ele ignorou o sinal vermelho e acabou colidindo com outra motocicleta, uma Honda Fan, que era pilotada por um homem identificado apenas como Reginaldo.

Reginaldo, que seguia pela rua Floriano Peixoto no sentido bairro, sofreu apenas escoriações leves e teve danos materiais em sua motocicleta. Já John Lennon não teve a mesma sorte e acabou sofrendo um corte profundo na perna direita. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, em seguida, foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde foi encaminhado para o setor de Traumatologia para maior avaliação. Seu estado de saúde é considerado estável.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado e esteve presente no local para realizar os procedimentos necessários, incluindo a investigação das causas e circunstâncias do acidente.