Por falta de avião da FAB, agenda do Ministro da Agricultura é cancelada na ExpoAcre

O ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro não irá mais desembarcar no Acre para participar da programação de abertura da ExpoAcre 2024, a maior feira de agronegócio do Estado. A informação foi confirmada pelo presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, que junto com o senador Sérgio Petecão, organizava a agenda do ministro em Rio Branco.

O ac24horas apurou que o motivo do cancelamento da agenda ministerial é pela falta de disponibilidade de avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Apesar do cancelamento da vinda do Ministro, Jorge Viana deve chegar ao Acre nesta sexta-feira, 30, em um avião de carreira. “Vou estar lá na exposição e, claro, conversar com os pecuaristas, conversar com os produtores e tocar um pouco a agenda, lamentando que o ministro não foi dessa vez, mas vamos construir. O Fávaro é importante ir, é um aliado e espero que ainda antes do final do ano a gente tenha a presença do presidente Lula no Acre anunciando investimentos e fazendo com que a gente possa mudar essa triste realidade do Acre, para melhor”, disse Viana.