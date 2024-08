Tião Bocalom lança candidatura, tem reunião com apoiadores e participa de bandeiraço

O prefeito de Rio Branco e candidato a reeleição, Tião Bocalom (PL), tem como agenda nesta sexta-feira (30) café da manhã, lançamento de candidatura, bandeiraço e reunião com apoiadores.

De acordo com a assessoria dos candidatos, às 6:30h, Bocalom toma café com apoiadores na Panificadora Pertutti, na Via Chico Mendes, e após isso despacha em tarefas institucionais.

Às 16:00h, Bocalom participa de bandeiraço com um candidato a vereador, na Avenida Ceará, ao lado do Museu da Borracha. Uma hora depois, às 17h, o prefeito participa de lançamento de candidatura de uma candidata a vereadora, na rua Isaura Parente.

Às 19h, Tião Bocalom se reúne com apoiadores de um candidato a vereador no Comitê Central, na Avenida Ceará.