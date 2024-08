Jenilson Leite tem entrevista, visita no calçadão e arraial no bairro Seis de Agosto

O médico Jenilson Leite, candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSB, terá um dia cheio de compromissos nesta sexta-feira (30).

O dia do ex-deputado estadual começa cedo, às 8h, com uma reunião importante com os colaboradores do Arasuper Tangará. Às 9h, o candidato segue para o Calçadão do Terminal, onde realizará uma visita aos comerciantes para ouvir as reivindicações.

No período da tarde, às 14h, Jenilson Leite participará de uma entrevista na TV Rio Branco. Durante a entrevista, o candidato terá a chance de expor suas principais propostas para a prefeitura de Rio Branco, incluindo planos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, temas centrais de sua campanha.

Logo após a entrevista, às 15h30, Jenilson retornará ao Arasuper Tangará para uma segunda reunião com os colaboradores do supermercado. Para encerrar o dia, o candidato participará do Arraial da Comunidade Jesus de Nazaré, no bairro Seis de Agosto, às 18h.