Emerson Jarude tem panfletagem no semáforo, visita a moradores e restaurante

O deputado estadual Emerson Jarude, candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo partido Novo, terá uma agenda movimentada nesta sexta-feira (30).

O dia de Jarude começa cedo, às 7h, com uma ação de panfletagem no semáforo. A atividade se tornou a marca da campanha eleitoral do parlamentar que não possui tempo de TV e rádio nesse período eleitoral. Ele usa esses momentos com o objetivo de apresentar suas propostas aos motoristas e pedestres, além de distribuir materiais de campanha e conversar brevemente com os cidadãos sobre suas prioridades para a gestão de Rio Branco.

Logo após a panfletagem, às 8h, Jarude visitará o comércio automotivo da cidade. Ao meio-dia, Emerson Jarude retorna para mais uma rodada de panfletagem no semáforo.

Às 15h, o candidato visitará uma rede de restaurantes, onde pretende conversar com empresários e trabalhadores sobre as necessidades do setor. No final da tarde, às 17h, Emerson Jarude realiza uma terceira rodada de panfletagem no semáforo, buscando alcançar um público diversificado ao longo do dia. Às 18h, Jarude se reúne com apoiadores no bairro Ayrton Senna.