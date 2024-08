Marcus tem agenda na Transacreana, bandeiraço e reunião com apoiadores

A agenda do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), para esta sexta-feira, 30 de agosto, foi divulgada e inclui atividades na Estrada Transacreana, um bandeiraço e reuniões com apoiadores da deputada estadual Michelle Melo (PDT).

As atividades começam às 7h e retomam às 16h, com visitas na Estrada Transacreana, no Km 100. Às 17h, haverá um encontro e bandeiraço na rotatória da Havan, na entrada do bairro Calafate.

Às 18h30, Marcus Alexandre se reunirá com moradores do bairro Vitória e com apoiadores do candidato a vereador Jó do Acre. Em seguida, às 19h30, o candidato participará de uma reunião com apoiadores da deputada Michelle Melo no Amazônia Hall.