Marcus Alexandre prestigia lançamento de candidatura de Neném Almeida na AABB

O candidato a prefeito pela coligação “Bora Rio Branco”, Marcus Alexandre (MDB), marcou presença no lançamento da candidatura de Nenen Almeida a vereador, realizado no salão de festas da AABB na noite de quinta-feira, 29. O evento contou com a participação de mais de mil pessoas, incluindo membros do sindicato dos bancários, representantes da segurança e apoiadores de diversos bairros da cidade.

Durante o evento, Marcus Alexandre destacou a importância de Neném Almeida como uma liderança comunitária, elogiando seu trabalho em prol da população. “Neném é um amigo, um grande líder comunitário, alguém que sempre defendeu o bairro Cadeia Velha, sua origem. Como sindicalista dos bancários e por meio de seu trabalho pelo esporte na AABB, ele tem estado sempre ao lado da comunidade. Ele fez isso como deputado e, juntos, quando eu era prefeito, realizamos muitas ações na Cadeia Velha e aqui na AABB. No ano passado, fui pessoalmente convidá-lo a se candidatar a vereador. Ele foi um dos melhores deputados da sua legislatura e tem muito a contribuir. Para mim, é motivo de honra e alegria estar ao lado do Neném no lançamento da sua candidatura”, declarou Marcus.

Representando o bairro Cadeia Velha e concorrendo pelo MDB, Neném Almeida relembrou sua votação expressiva na última eleição, na qual obteve mais de 6 mil votos. Ele reafirmou que, caso eleito para a Câmara Municipal, pretende focar nas áreas de esporte, saúde e educação. “Nós tivemos quase 6 mil votos nas eleições, e aqui em Rio Branco, 3.500. Nenhum vereador tem essa votação. Perdemos para o sistema, mas estamos reconstruindo a nova política acreana. Rio Branco precisa mudar, e essa mudança será com Neném Almeida e Marcos Alexandre 15. Minhas principais bandeiras são esporte, saúde e educação”, afirmou.

A festa de lançamento também contou com a presença do senador Sérgio Petecão (PSD), que enalteceu a candidatura de Neném Almeida e destacou o carinho que o povo do bairro Cadeia Velha tem pelo ex-deputado. “Sei o quanto é difícil organizar uma festa como essa. Hoje, abrimos quatro casas 15 e nunca vi algo assim numa eleição. Nossa campanha não tem dinheiro, e o comitê será nos bairros. Desejo sorte, irmão”, comentou Petecão.

O presidente do sindicato dos vigilantes, Nonato Santos, também demonstrou satisfação com a grande participação popular no evento. “Vamos juntos; essa grande festa nunca houve na história”, declarou.