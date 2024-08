Márcio Bittar diz que seu apoio a Tião Bocalom não está ligado à aliança em 2026

O senador Márcio Bittar (UB) não quis comentar diretamente a reportagem do site Poder 360, repercutida pelo ac24horas, nesta quinta-feira, 29, que mostra um “suposta” racha dentro do União Brasil por conta das eleições 2026.

Bittar e os irmãos Fábio Rueda, suplente de deputado federal e secretário da Representação do Acre em Brasília, e Antônio Rueda, presidente nacional do partido, poderiam frustrar os planos do senador Alan Rick, presidente da Executiva Estadual do UB, em se lançar candidato ao governo nas próximas eleições.

O senador não quis comentar diretamente a reportagem, disse se tratar de fofoca, mas reiterou não ter nenhum acerto com Bocalom para 2026, mas imagina ter o apoio do atual prefeito.

“Eu nunca apoiei nenhum candidato majoritário condicionado a nada. Óbvio que eu imagino que se eu for candidato lá na frente e estiver vivo, a pessoa vai me apoiar. Eu fecho o apoio em função daquilo que eu acredito, o Bocalom e eu temos uma história longeva, mais de 20 anos disputando eleições no mesmo campo, lutando com muita dificuldade, oposição, naquela época em que o PT governava o Brasil, governava o Estado e governava a prefeitura. Claro, evidente que eu imagino que quem eu esteja apoiando vai me ajudar, vai voltar em mim em 2026, mas nunca condicionei meu apoio”, disse.